Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом».

Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.

«Гол посвящаю родителям своим, у них сегодня годовщина, 33 года, мама, папа, как и обещал», — сказал нападающий, добавив, что его родители просили его забить гол, что он и сделал. «Обещание сынок сдержал, с 33-мя годами вас, люблю вас, целую», — заключил Дзюба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @artem.dzyuba Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 13 Сен 2019 в 1:01 PDT

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита», помимо Дзюбы в матче по голу забили Себастьян Дриусси и Олег Шатов.