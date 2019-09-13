Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом».
Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.
«Гол посвящаю родителям своим, у них сегодня годовщина, 33 года, мама, папа, как и обещал», — сказал нападающий, добавив, что его родители просили его забить гол, что он и сделал. «Обещание сынок сдержал, с 33-мя годами вас, люблю вас, целую», — заключил Дзюба.
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Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита», помимо Дзюбы в матче по голу забили Себастьян Дриусси и Олег Шатов.
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