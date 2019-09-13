Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Игра прошла на «Арене Стожице» в Любляне, Словения.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу российских спортсменов.

Первую партию российские волейболисты проиграли со счетом 23:25. Затем команда Туомаса Саммельвуо реабилитировалась и сравняла счет по партиям, обыграв Белоруссию на втором отрезке матча 25:17. Третья партия также осталась за Россией — счет 25:22. В четвертой партии команда Белоруссии окончательно сдалась с разгромным счетом 25:10.

Ранее на чемпионате Европы россияне обыграли сборную Турции.

Следующий матч на континентальном первенстве сборная России по волейболу проведет против команды Северной Македонии, которая дважды проиграла на старте турнира. Встреча пройдет завтра, 14 сентября, также в Любляне на «Арене Стожице».