Для тех, кто пропустил все спортивные новости минувшего дня, представляем вам традиционную подборку главных событий дня за 13 сентября от Nevasport:

«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова

Петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. На 5-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба, на 22-й минуте не реализовал пенальти Сердар Азмун. В начале второго тайма «Арсенал» сравнял счет в матче стараниями Кантемира Берхамова, затем Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти снова вывел «Зенит» вперед. Точку в матче поставил Олег Шатов на 88-й минуте.

СКА всухую уступил ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Петербургский СКА всухую уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Хоккеисты ЦСКА забросили по шайбе в каждом периоде встречи. В первом периоде с передачи Богдана Киселевича отличился Антон Слепышев. Во втором периоде счет 2:0 сделал Константин Окулов, а на заключительной минуте встречи в пустые ворота шайбу отправил Сергей Калинин.

Россия обыграла Белоруссию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Игра прошла на «Арене Стожице» в Любляне, Словения. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу российских спортсменов. Первую партию россияне уступили, однако затем реабилитировались и довели матч до победы. Завтра Россия сыграет на чемпионате Европы с Северной Македонией.

Гуменник выиграл этап ЮГП в Челябинске, Даниелян и Яблоков — на подиуме

Российские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на четвертом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске. Первым стал Петр Гуменник, заработав 222,14 балла за произвольную и короткую программы. Артуру Даниеляну до победы не хватило 0,2 балла, россиянин набрал сумму в 221,93, и стал вторым. Третье место у Ильи Яблокова, который получил от судей 207,68 балла.

Российские пары заняли первые четыре места на ЮГП в Челябинске

В соревнованиях спортивных пар на этапе ЮГП в Челябинске первое место заняла российская пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, которая получила от судей в сумме 185,05 баллов, а за произвольную программу — 117,43. Россияне также расположились на втором, третьем и четвертом местах. Серебро — у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, которые заработали 111, 19 баллов в произвольной программе и 178,31 — всего. На третьей строчке расположились Диана Мухаметзянова и Илья Миронов со 171,88 баллами (108,84 — в произвольной), а четвертыми стала пара Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – у них 166,18 баллов (105,92).

Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy, Щербакова — 3-я

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла соревнования в короткой программе на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Судьи оценили прокат петербурженки в 73,66 балла. Другая российская спортсменка Анна Щербакова набрала за прокат 67,73 балла, расположившись на третьей позиции. Еще одна россиянка Софья Самодурова исполнила короткую программу, упав с тройного флипа, и расположилась на промежуточном восьмом месте. У Самодуровой сейчас 53,82 балла.

Алиев стал вторым в короткой программе на Lombardia Trophy, уступив 20 баллов Цзиню

Лучшим из российских фигуристов в короткой программе на Lombardia Trophy стал Дмитрий Алиев. Он набрал 81,18 балла, потеряв один балл на падении с четверного лутца. Третье промежуточное место у россиянина Егора Мурашова. Он набрал 74,83 балла за свое выступление. Андрей Лазукин выступил в короткой программе неудачно, на его счету лишь 63,23 балла. Это промежуточное десятое место. У лидера соревнований китайца Бояна Цзиня более 100 баллов за короткую программу.

Российские юниорки заняли весь подиум после короткой программы на ЮГП в Челябинске

Российские фигуристки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли первые три места по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске. Выступление Валиевой судьи оценили в 73,56 балла, совсем немного от нее отстала Ксения Синицына — 73,04 балла. У Васильевой — 67,04 балла. Показ произвольных программ у девушек пройдет завтра, 14 сентября.

Бой Канело с Ковалевым официально пройдет 2 ноября

Бой российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса был подтвержден официально, поединок пройдет 2 ноября в Лас Вегасе, США. Ожидается, что бой пройдет на арене «MGM Grand». Сергей Ковалев является чемпионом WBO в полутяжелом весе, а его соперник Сауль Альварес по прозвищу «Канело» (исп. — рыжий) владеет чемпионским поясом WBA в средней весовой категории. Для Канело поединок против Ковалева станет дебютным в полутяжелой весовой категории.