Российская фигуристка Евгения Медведева представила произвольную программу «Мемуары гейши» на соревнованиях Autumn Classic International в Канаде.

На турнире в Канаде Медведева исполнила программу без падений, однако судьи подметили несколько недокрутов в ее программе. Сумма баллов за произвольную программу — 142,29, общий итоговый результат за два дня соревнований — 217.43.

Напомним, на контрольных прокатах в Москве Медведева откатала произвольную программу с падением, спортсменке не удался двойной аксель.

Отметим, что Медведева впервые откатала программу в полном сценическом образе: на соревнованиях в Канаде фигуристка представила костюм, напоминающий кимоно.

После короткой программы Медведева шла второй с результатом в 75,14 балла. От японки Рики Кихиры россиянка отстала на три балла. Короткая программа японской фигуристки технически сложнее: спортсменка чисто исполняет тройной аксель. За выступление японка получила 78,18 балла.