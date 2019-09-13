Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире серии Challenger — Autumn Classic International, который проходит в Канаде.

Медведева набрала за две программы 217,43 балла. Оба проката прошли без падений, однако в произвольной программе россиянки судьи заметили несколько недокрутов. Хорошую оценку спортсменка получила засчет высокого уровня компонентов программы. В произвольной их оценили в 72,24 — это лучший результат. В короткой Медведева также лидировала по компонентам.

Первой на соревнованиях Autumn Classic International стала японка Рика Кихира. Она чисто исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде, а также поставила сложный каскад из двух тройных прыжков во вторую половину программы. На соревнованиях уровня Гран-при Кихира может усложнить программу четверным прыжком, поскольку уже давно отрабатывала его на тренировках и шоу.