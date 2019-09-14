Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла Камерун в первом матче Кубка мира в Японии. Встреча завершилась в трех партиях — 25:14, 25:15, 25:10.

Самыми результативными в команде Бузато стали Ирина Воронкова и Ирина Королева, у которы по 13 очков. Следующая игра пройдет в воскресенье — российские волейболистки будут играть против сборной Японии, которая будет выступать в качестве хозяина.

Кубок мира продлится до 29 сентября. В турнире играют 12 сборных, представляющих все континентальные зоны FIVB. Сборные сыграют в один круг по системе каждый с каждым

Кубок мира по волейболу проводится с 1973 года раз в 4 года. С 1977 года он неизменно проходит в Японии..