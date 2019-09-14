Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча с «Арсеналом», который завершился победой «Зенита» со счётом 3:1 в домашнем игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча стал для него сотой в составе сине-бело-голубых.

«Очень тяжёлая игра. Доволен, что провёл 100-ю игру за «Зенит» — это хорошее достижение. Но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм», — сказал Иванович.

Также Иванович отметил, что впереди 101-й матч — дебют за «Зенит» в Лиге чемпионов. По словам серба, команда, город и болельщики очень долго ждали, это будет особенная мотивация. Иванович пообещал добыть хороший результат — порадовать болельщиков.

«Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.