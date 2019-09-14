Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвел итог победного матча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1). В этом матче он открыл счет, посвятив забитый мяч своим родителям, у которых годовщина свадьбы. В конце матча Дзюба был признан лучшим игроком встречи. Решение принимал Андрей Аршавин, про которого Дзюба говорил, что «тот не разбирается в футболе».

«Спасибо Андрею Аршавину, что выбрал меня игроком матча, я в шоке. Даже в сердце закололо. Он прибавляет в футболе, умничка. Работает над собой», — сказал Дзюба после игры.

Дзюба также объяснил, почему начал выносить Азмуна с поля. Оказывается, судья сказал ему, что если тот не перейдет через ту линию, которую он сказал, то Азмун получит красную карточку.

Помимо Дзюбы в составе «Зенит» отличились Себастьян Дриусси (с пенальти) и Олег Шатов.

«Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.