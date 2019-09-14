Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Московские армейцы взяли верх со счетом 3:0.

Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку, сказав, что ЦСКА использовал свои моменты. У СКА, по словам Кудашова, моментов в игре было достаточно, чтобы выиграть, но не забили — вот и результат.

«Здесь надо отдать должное обороне ЦСКА: хорошо играли и полевые игроки, и вратарь в нужный момент подтаскивал. Хладнокровие и иногда злость — наверное, этого нам сегодня не хватало», — сказал Кудашов.

Ближайший матч СКА проведет против финского «Йокирета». Встреча состоится в воскресенье в Ледовом дворце. В 17.00 по московскому времени.