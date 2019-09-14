Российский боксе Заур Абдуллаев уступил американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира в легком весе по версии WВС. Поединок, проходивший в Нью-Йорке, стал главным событием боксерского шоу. Бой завершился по окончании четвертого раунда. Это был технический нокаут: угол Абдуллаева остановил бой, поскольку Хейни сломал россиянину скулу.

Для Заура это первое поражение стало первым на профессиональном ринге. Ранее у 25-летнего россиянина было 11 побед в 11 боях (семь нокаутом). У Хейни, которому только 20 лет, стало 23 победы в 23 поединках. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко.

В андеркарте боксерского вечера сражался еще один россиянин. Сергей Кузьмин капитулировал от американца Майкла Хантера.