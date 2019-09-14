Федерация регби России прокомментировала в твиттере ситуацию из матча девятого тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Во втором тайме Артём Дзюба поднял Сердара Азмуна, заставив того уйти с поля через боковую линию, чтобы арбитр не показал иранцу красную карточку.

«Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» — приводится в заявлении Федерации регби России.

Дзюба в матче с «Арсеналом» открыл счет, посвятив забитый мяч своим родителям. После матча он был признан Андреем Аршавиным лучшим игроком встречи.

В следующей игре «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов сразится с «Лионом» 17 сентября. После девяти игр «Зенит» возглавляет РПЛ с 20 очками.