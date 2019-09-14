Российская теннисистка Вероника Кудерметова ну сумела выйти в решающий матч турнира в японской Хиросиме. В полуфинальной игре вторая сеянная уступила хозяйке соревнований Мисаки Доис — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась один час 21 минуту.

За это время Вероника сделала девять подач навылет, выполнила три двойных ошибки и реализовала один брейк из четырех. У Доис не было эйсов, две двойные ошибки и три брейка.

В финале турнира в Японии, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов, Доис сыграет с соотечественницей Нао Хибино.

У турнира сменится победитель — в прошлом году выиграла Се Шувей из Китайского Тайбэя, которая уступила Хибино 4:6, 3:6.