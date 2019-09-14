Болельщики «Зенита» с опаской шли на домашний матч команды с тульским «Арсеналом». По ряду причин на своем поле «Зенит» в этом сезоне играет хуже, чем на выезде. Из трех матчей — две ничьи и лишь одна победа.

Дома «Зениту» сложнее. Концентрация внимания направлена на атаку, каждый игрок хочет поскорее сыграть эффективнее с точки зрения наступательности, порадовать болельщиков хорошей игрой и забитыми мячами. Из-за этого падает оборонительное внимание: в домашних матчах «Зенит» частенько допускает необязательные эпизоды у своих ворот.

Когда Кантемир Берханов во втором тайме положил мяч со штрафного в угол ворот Андрея Лунева, запахло жареным. Но обошлось — «Зенит» «Арсенал» все-таки дожал.

Любопытным оказался стартовый состав Сергея Семака. Глядя на протокол перед матчем, можно было подумать, что в центре сыграют Кузяев и Барриос, по краям атаки Жирков и Дриусси, а слева в обороне Дуглас Сантос. Однако едва команды вышли на разминочное упражнение, которое называется «подача с флангов», стало понятно, что роли игроков будут другими.

Барриос прилетел из сборной только накануне, но чувствовал себя отменно, а потому Семак доверил Вильмару опорную зону. Рядом с ним сыграл Дуглас Сантос, который вполне комфортно чувствует себя в центре поля. Юрий Жирков также не получил отдых после двух полных матчей за сборную, а потому был отправлен играть левого латераля. Далер Кузяев, которого Семак никогда не использует на его родной позиции центрального полузащитника, стал играть правого хавбека.

Матч показал, что Дзюбе очень полезно ездить в сборную: он возвращается посвежевшим, инициативным и результативным. Кивок головы на шестой минуте — так Дзюба прервал серию из трех матчей подряд без забитых мячей. Ближе к концу встречи Андрей Аршавин признал Дзюбу лучшим игроком встречи.

«Аршавин — умничка, стал разбираться в футболе», — травил Артем после игры легенду российского футбола.

А вот напарник Дзюбы, Сердар Азмун, растерял уверенность и не забивает за «Зенит» уже почти десять часов. Иранец забил за сборную в Гонконге и очень хотел отличиться за «Зенит». Он выпросил у Дзюбы пробить пенальти, но уже по разбегу было видно, что удар выйдет плохим. Во втором тайме Дзюба, возможно, спас Азмуна от удаления — регбийным приемом оттащил его в сторону бровки, чтобы тот не получил красную.

«Судья сказал Сердару, что удалит его, если тот не перейдет через ту линию, которую он ему сказал», — объяснил свои действия Дзюба.

Семак продолжает доверять концовки игр Олегу Шатову. Тот постепенно возвращается после травмы и уже начал благодарить тренера эффективностью. В заключительном отрезке он снял интригу, уверенно реализовав момент после фирменной подачи Жиркова. Глядишь, скоро мы увидим прежнего Шатова…

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев был награжден двумя минутами. Казалось, бы зачем? Но теперь, вышедший на неудобный левый фланг Караваев, может считать, что уже дебютировал за «Зенит» — следующий матч в основе не будет для него сверх волнительным. А за эти две минуты Караваев показал то, что не мог, к примеру, сделать в прошлом сезоне Эльмир Набиуллин. Резко ускорился по бровке и сделал точную и умную подачу в штрафную.

«Зенит» одержал очень важную победу и теперь все выходные будет гордо смотреть на остальных с высоты первого места. Во вторник — дебют Семака в Лиге чемпионов.