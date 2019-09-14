Бывший голкипер сборной России и тренер вратарей «СКА-1946» Максим Соколов возобновил работу в команде. В июнетекущего года в семье Соколова случилась трагедия — его жену убили, а подозреваемыми были оба сына.

По словам пресс-атташе «СКА 1946» Михаила Юрина, Соколов включен в тренерский состав на нынешний сезон и выходит на тренировки в рабочем порядке.

«Его эмоциональное состояние в данном случае — это личное», — цитирует Юрина «Комсомольская правда».

Отметим, что игрокам запретили говорить о Соколове что-либо.

Напомним, что изначально в убийстве подозревали старшего сына Соколова Максима. Позже главным подозреваемым стал младший сын, однако экспертиза не нашла на его теле следов крови убитой.

Напомним, об убийстве Ирины Соколовой стало известно 13 июня