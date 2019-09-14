Дуглас Сантос — матче с «Арсеналом»: Какая великая победа

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметил победу «Зенита» над «Арсеналом» (3:1) в матче девятого тура РПЛ. Игра проходила в пятницу в Санкт-Петербурге. Сантос на русском прокомментировал успех сине-бело-голубых.

«Какая ночь, какая великая победа. Мы — «Зенит», — чирканул Сантос в инстаграме.

В составе «Зенита» забивали Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. «Зенит» после девяти туров лидирует в РПЛ с 20 очками.

Напомним, Сантос перебрался в «Зенит» из «Гамбурга» этим летом за 10,8 млн евро. Его соглашение с «Зенитом» подписано на пять лет.