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  • 11:16,  14 сентября 2019
ФК "Зенит"
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Дуглас Сантос — матче с «Арсеналом»: Какая великая победа

Дуглас Сантос &#8212; матче с &#171;Арсеналом&#187;: Какая великая победа
Дуглас Сантос. Фото: "Зенит".

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметил победу «Зенита» над «Арсеналом» (3:1) в матче девятого тура РПЛ. Игра проходила в пятницу в Санкт-Петербурге. Сантос на русском прокомментировал успех сине-бело-голубых.

«Какая ночь, какая великая победа. Мы — «Зенит», — чирканул Сантос в инстаграме.

В составе «Зенита» забивали Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. «Зенит» после девяти туров  лидирует в РПЛ с 20 очками.

Напомним, Сантос перебрался в «Зенит» из «Гамбурга» этим летом за 10,8 млн евро. Его соглашение с «Зенитом» подписано на пять лет.

Ранее Дуглас Сантос рассказал, с кем из новых одноклубников общается чаще всего. По словам Сантоса, Дзюба пытается с ним поговорить, но бразилец по-русски не разговаривает, а у Дзюбы не очень получается с португальским.

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