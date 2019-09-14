Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итог своего выступления на турнире Autumn Classic в канадском Оквилле. Россиянка чисто отработала две программы, заняв итоговое второе место.

По словам Медведевой, ее главной целью на этом турнире было выступить уверенно, поскольку старт сезона очень для нее важен. Медведева отметила, что чувствует, что находится хорошей форме в отличие от прошлого сезона, который был для нее качелями. При этом спортсменка понимает, что может лучше, и знает моменты, которые может улучшить.

«Я довольна оценками, потому что они отражают то, как я каталась.» Я знаю моменты, которые могу улучшить, поэтому я продолжу работать, — сказал Медведева Olympic Channel.

Первой на соревнованиях Autumn Classic International стала японка Рика Кихира. Она чисто исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде, а также поставила сложный каскад из двух тройных прыжков во вторую половину программы.