На друга Кокорина и Мамаева Александра Протасовицкого наложены взыскания. Еще когда тот находится в СИЗО на него были наложены три взыскания. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова сообщил он направил столичному прокурору обращение с просьбой проверить их законность.

«Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идет речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил свое спальное место после подъема», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Протасовицкий вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все они получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

Недавно шоумен Василий Уткин в своем телеграм-канале поднял тему нахождение в тюрьме Александра Протасовицкого — друга Кокорина и Мамаева.