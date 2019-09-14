В Челябинске продолжается конкурсная часть четвертого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На очереди соревнования среди девушек в произвольной программе. Напомним, после короткой программы все призовые места находятся у россиянок. Лидирует Камила Валиева, Ксения Синицына — на втором месте, а Виктория Васильева занимает третью позицию.

Прямую трансляцию произвольной программы юниорок можно посмотреть здесь.

Ранее, 13 сентября, завершились соревнования у спортивных пар и юношей. Российские спортсмены не пустили на пьедестал других участниках в обоих видах программы. Соревнования у юношей выиграл Петр Гуменник, Артур Даниелян стал вторым, а Илья Яблоков — третьим.