Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, по каким причинам не праздновал гол в ворота тульского «Арсенала» с помощью своего фирменного жеста. «Зенит» победил в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1.

По словам Дзюбы, гол он праздновал очень скромно, поскольку не скрывает, что очень уважает Тулу. Поэтому не использовал жест.

«Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Также Дзюба посвятил забитый мяч родителем и похвалил Андрея Аршавина, который признал его лучшим игроком матча.

Напомним, что Дзюба провел в тульском «Арсенале» вторую часть сезона-2017/18.