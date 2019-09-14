Российская фигуристка, недавно выбравшееся из юниоров, дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Двукратная чемпионка мира среди юноров получила два сертификата. Один — за первое в истории женского фигурного катание исполнение четверного тулупа на официальный соревнованиях. Второй — за первое исполнение четверного лутца.

Напомним, ученица Этери Тутберидзе выполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года первой среди женщин на юниорском чемпионате мира в Софии. Первый женский четверной лутц был выполнен Трусовой на официальных стартах на этапе юниорского Гран-При в Ереване 12 октября 2018 года.

Трусова отметила, что очень рада, что попала в Книгу рекордов Гиннесса.

«Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Из фигуристок в Книгу рекордов Гиннесса попадали только японка Мики Андо, которая выполнила четверной сальхов. У фигуристов в Книге отметился канадец Курт Браунинг, выполнивший четверной прыжок в 1988 году.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне Трусова будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».