Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил на вопросы болельщиков в своем инстаграме. Так, Ягудин выразил свое отношение к контрольным прокатам российских фигуристов. По его словам, они вообще ничего не значат — пустое место. Ягудин ждет начала сезон, чтобы посмотреть как все будет. Фигурист признался, что ему не интересны такие старты, а интересны официальные турниры.

Также Ягудин объяснил, чего не хватает российскому мужскому фигурному катанию для победа на чемпионате мира.

«Яиц. Желательно, стальных яиц», – сказал Ягудин.

Напомним, в Солт-Лейк-Сити Ягудин опередил своей соотечественника Евгения Плющенко, который стал вторым. Программы, исполненные Ягудиным — «Зима» и «Человек в железной маске» — до сих пор вспоминаются болельщиками.