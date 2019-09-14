Заслуженный артист России певец Александр Розенбаум рассказал, как начал болеть за «Зенит». Сейчас народный артист продолжает это делать, но времена изменились.

По словам Розенбаума, чувство переживания за «Зенит» рождается во дворе во время игры в футбол с пацанами. Потом это чувство крепнет на стадионе, где ты не можешь не болеть за своих.

Я и сегодня болею за «Зенит», хотя времена изменились, и мои ощущения как болельщика тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой «Зенит» закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это «Зенит» молодежи», — приводит слова Розенбаума welcome2020.ru.

Розенбаум считает, что сегодня футбол — это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной.