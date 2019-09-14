В Челябинске завершился четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В соревновании танцевальных пар победу одержали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

По итогам произвольного танца российский дуэт получил 103,37 баллов. Это их новый личный рекорд в произвольной программе. Общая сумма пары составила 171,07 баллов.

На втором месте завершили соревнования пара с участием дочери тренера Этери Тутберидзе. Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили прокат с результатом 158,24 баллов.

Другая российская пара Тамара Жукова и Даниил Карпов завершили соревнования на шестом месте. Их суммарные показатели составили 141,72.