Японская фигуристка Рика Кихира подвела итог своего выступления на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле, где ей удалось опередить россиянку Евгению Медведеву.

По словам Кихиры, она сосредоточилась на своем выступлении и не нервничала. Хотя и волновалась, поскольку на тренировке не смогла чисто выполнить тройной аксель.

«Однако мне удалось отлично его сделать во время проката», — приводит слова Кихиры The Japan Times.

За обе своих программы Кихира получила 224,16 баллов. У Медведевой по итогам короткой и произвольной программы 217,43 баллов.

Кихира является первой в истории женского одиночного катания, кто исполнил каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях Международного союза конькобежцев.