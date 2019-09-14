Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягодин ответил на вопросы своих подписчиков. В ходе сессии Ягудина спросили, почему он уделяет такое пристальное внимание аккаунту Алины Загитовой. Ягудин вспылил — «какое пристальное внимание?»

«Пара вопросов, специально заданных, чтобы потом поржать над дебилами, которых там очень много. Для нормального общения у меня есть номер телефона», — ответил Ягудин.

Также бывшего фигуриста попросили выбрать: «Медведева или Загитова?»

«Татьяна Анатольевна Тарасова», — сказал Ягудин.

В конце июля Алексей Ягудин рассказал, как в одно время был уверен, что Татьяна Тарасова дает ему допинг.