Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина пока не решила, будет ли она осенью участвовать в эстафетных гонках за сборную Словакии. Словачка еще в мае говорила, что примет решение осенью.

Теперь Кузьмина сказала, что объявил свое решение в октябре, при этом подробно его объяснит. Сейчас, по словам Кузьминой, пока сказать не готова. Есть моменты, которые нужно еще раз хорошо взвестить.

«Сейчас у меня много планов, мыслей, идей. В будущее без спорта я готова шагнуть уверенно. Но окончательное решение и объяснение будут позже», — приводит слова Кузьминой «Тюменская арена».

Напомним, что 35-летняя Кузьмина объявила о завершении карьеры по окончании сезона-2018/19, однако затем не исключила, что ещё может помочь сборной Словакии в эстафетах.