Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато подвел итог победного матча над командой Камеруна в дебютной встрече Кубка мира в Японии — 3:0 (25:14, 26:15, 25:10).

Серджо Бузатов подчеркнул, что очень доволен результатом. Он попросил команду с уважением отнестись к Камеруну, поскольку это чемпион Африки. Бузато попросил российских девушек сыграть так сосредоточенно, как будто они играют в финале Олимпийских игр.

«Мы отлично подавали сегодня, используя различные типы подач», — цитирует Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

В воскресенье российские волейболистки сыграют с командой Японии — хозяевами турнира.