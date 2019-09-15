СКА проведет очередной матч в КХЛ. В Ледовом дворце команда Алексея Кудашова примет финский «Йокерит».

СКА выйдет на матч после неудачной игры с ЦСКА — петербуржцы уступили со счетом 0:3. «Йокерит» также проиграл — в сверхрезультативной игре команда уступила нижегородскому «Торпедо» 5:6, ведя по ходу игры 4:1.

У СКА три победы в трех матчах с середняками и крупных поражения против топ-клубов. Петербуржцы выиграли у ММг (3:1), «Трактора» (4:3ОТ) и «Сибири» (4:2).

СКА проиграл с общим счетом 2:8 — «Автомобилисту» и ЦСКА. У СКА четыре победы подряд над «Йокеритом» в рамках КХЛ.

Игра в Ледовом дворце начнется в 17.00.