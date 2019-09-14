«Зенит-2» в девятом туре зоны «Запад» ПФЛ сыграл с московской «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Смена» и завершилась победой команды Владислава Радимова со счетом 1:0.

Единственный мяч петербуржцев провел на 33-й минуте Илья Воробьев. Перехватив мяч после ошибки защитника гостей, левша продвинулся вперед и точно пробил под штангу.

Матч обслуживала судейская бригада под руководством Станислава Исаева из Великих Луки. Ему помогали Александр Шимарыгин из Соснового Бора и Альмир Хатмуллин из Химок.

Таким образом, «Зенит-2», также как и главная команда, набирает 20 очков после девяти матчей. Команда Владислава Радимова возглавляет зону «Запад».