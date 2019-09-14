Мужская сборная России по волейболу сегодня, 14 сентября, проведет встречу против Северной Македонии на чемпионате Европы. Игра состоится на «Арене Стожице» в Любляне, Словения.

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

На старте чемпионата Европы по волейболу сборная России одержала две победы. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии.

Соперник сборной России, команда северной Македонии после двух игр имеет ноль очков в таблице и занимает последнее место в группе.

На групповом этапе сборной России по волейболу также предстоит встретится со сборными Финляндии и Словении, матчи с этими соперниками пройдут 16 и 18 сентября.