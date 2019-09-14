Российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях девушек на четвертом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске.

Первой из россиянок на лед с произвольной программой вышла Ксения Синицына. Все элементы программы были исполнены чисто кроме ошибки в каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера: со второго прыжка спортсменка упала. За произвольную программу Синицына получила 131,21 балла, в сумме за две программы — 204,25 балла, это итоговое второе место.

Второй на лед из россиянок вышла Виктория Васильева. Она исполнила произвольную программу чисто и получила за прокат 131,75 балла, в сумме за две программы — 198,79 балла. Опередить Синицыну не позволил более низкий результат в короткой программе, у Васильевой бронза этапа.

Закрывала программу этапа ЮГП в Челябинске Камила Валиева. Она включила в программу два четверных прыжка, четверной тулуп в каскаде с двойным был исполнен чисто, а второй четверной тулуп фигуристке не удался. Однако это не помешало ей получить высокий балл за технику. Баллы за произвольную программу — 148,39, общая сумма — 221,95, они позволили Камиле Валиевой взять золото.