Стало известно, как хоккейного нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова накажут в НХЛ за положительную допинг-пробу со следами кокаина. Информацию о дисквалификации спортсмена сообщает издание Washington Post.

Согласно информации СМИ, Кузнецов получит дисквалификацию в НХЛ на три матча. Такое решение идет вразрез с заявлением Международной федерации хоккея. За положительную допинг-пробу на чемпионате мира 2019 года IIHF дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года. В допинг-пробе, взятой после матча за бронзу ЧМ между Россией и Чехией, был обнаружен кокаин.

От вскрытия пробы В спортсмен отказался, что автоматически означает вину спортсмена. Дисквалификация IIHF завершится для Кузнецова 12 июня 2023 года.

Отметим, за «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов выступает с 2014 года, в сезоне-2017/18 он завоевал с командой Кубок Стэнли.