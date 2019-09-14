Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, каким правилам в жизни он старается следовать.

Спортсмен заявил, что старается никого не слушать. «Сейчас прививаю себе пофигизм. Иногда, когда мне не пофигу, я заставляю себя, потому что давления много. Сейчас контракт новый подписал, давления будет еще больше», — рассказал хоккеист, отметив, что ему давление мешает.

В интервью ютуб-каналу Commandos Панарин заявил, что его не нужно заставлять играть, поскольку у него есть цели, которых он хочет достичь. «Если ленивые люди, может на них и нужно оказывать давление, чтобы они в себя пришли. Мне, наоборот, нужно избавиться от излишка давления», — заключил спортсмен.

Напомним, этим летом Артемий Панарин сменил клуб. Его контракт с «Коламбус Блю Джекетс» истек 1 июля, после чего спортсмен подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс».