Россия начала матч с Северной Македонией на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу начала матч против команды Северной Македонии на чемпионате Европы в Словении. Встреча проходит на «Арене Стожице» в Любляне.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

На старте чемпионата Европы по волейболу сборная России одержала две победы. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии, уступив в начале встречи, однако поправив положение по ходу матча.

Соперник сборной России, команда северной Македонии после двух игр имеет ноль очков в таблице и занимает последнее место в группе.