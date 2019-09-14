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  • 18:49,  14 сентября 2019
Волейбол
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Россия начала матч с Северной Македонией на ЧЕ по волейболу

Россия начала матч с Северной Македонией на ЧЕ по волейболу
Сборная России по волейболу. Фото: FIVB.

Мужская сборная России по волейболу начала матч против команды Северной Македонии на чемпионате Европы в Словении. Встреча проходит на «Арене Стожице» в Любляне.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

На старте чемпионата Европы по волейболу сборная России одержала две победы. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии, уступив в начале встречи, однако поправив положение по ходу матча.

Соперник сборной России, команда северной Македонии после двух игр имеет ноль очков в таблице и занимает последнее место в группе.

На групповом этапе сборной России по волейболу также предстоит встретится со сборными Финляндии и Словении, матчи с этими соперниками пройдут 16 и 18 сентября.

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