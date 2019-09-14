Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на четвертом этапе серии Гран-при среди юниоров в Челябинске.

Слова спортсменки приводит портал РИА Новости. Валиева рассказала, что своим прокатом в произвольной программе на домашнем этапе ЮГП. «Могла бы второй тулуп получше сделать. Но я рада, что собралась и в остальном сделала все хорошо. Мне очень приятно было видеть зал, который мне аплодировал», — сказала Валиева. Отметим, спортсменка чисто исполнила каскад и четверного и двойного тулупов, а со второго четверного тулупа упала.

«Перед началом проката я пыталась себя успокоить, я сказала себе: «Делай все как на тренировке. Это тоже самое, просто идешь и делаешь то, что ты можешь», — поделилась эмоциями фигуристка.

Напомним, Камила Валиева выиграла четвертый этап ЮГП в Челябинске, Ксения Синицына стала второй, Виктория Васильева — третьей.