Российские танцевальные пары представили свои ритм-танцы во второй соревновательный день на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Состязания проходят в Бергамо, Италия.

Первыми на лед вышли Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. За свое выступление они получили 67,04 балла, что позволило паре занять промежуточное шестое место на турнире.

Закрывала соревновательную программу пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Они набрали за прокат в ритм-танце 42,65 балла и заняли предпоследнее, 14-е место.

В лидерах идет итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, они набрали 79,47 балла. Второе место на данный момент занимают канадцы Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен с результатом в 79,11, а на третьей позиции расположились фигуристы из Литвы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичус.

Вслед за танцевальными парами на лед выйдут девушки: фигуристки представят произвольные программы.