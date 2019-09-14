В итальянском городе Бергамо на соревнованиях серии Challenger — Lombardia Trophy стартовал показ произвольных программ у женщин.

Россию в этом виде программы представляют три участницы: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Софья Самодурова. После первого дня соревнований лидирует в таблице Туктамышева, Щербакова идет на третьей позиции, а Самодурова — 8-ая, поскольку откатала короткую программу с падением.

Ожидается, что на лед Софья Самодурова выйдет около 18:55 по московскому времени, спортсменка покажет свою программу во второй разминке.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выйдут на лед в последней, третьей разминке. Анна Щербакова выйдет на лед около 20:05 по московскому времени, выступление Елизаветы Туктамышевой около 20:20 закроет программу соревнований у женщин.

Завтра с произвольными программами на лед выйдут мужчины, а также танцевальные пары.