Московский «Спартак» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый тайм во встрече прошел под диктовку московской команды и завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Счет в матче на 12-й минуте открыл защитник Самюэль Жиго, передачу на него оформил Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме «Спартак» просел и пропустил уже на 48-й минуте встречи: счет в матче сравнял нападающий «Урала» Владимир Ильин. Победный гол на счету полузащитника екатеринбуржцев Отмана Эль Кабира. Голевой пас в решающей атаке на него отдал Николай Димитров.

Это поражение стало для «Спартака» уже третьим в сезоне, сейчас команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками.