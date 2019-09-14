Отгремели последние фанфары этапа юниорского Гран-при в Челябинске, а российские фигуристы считают медалей — в четырех видах хозяева льда взяли одиннадцать наград из двенадцати. Феноменальный результат? Определенно, однако этого, по большей части, стоило ожидать. Во-первых, на домашнем этапе и стены, а то и судьи помогают, плюс равных по силе конкурентов в Челябинске просто не было.

Nevasport рассуждает об итогах домашнего этапа юниорского Гран-при для россиян и хороших перспективах наших молодых фигуристов.

Танцы на льду

Именно в танцах на льду медали на четвертом этапе ЮГП смогли завоевать спортсмены не из России. Бронзу смогли взять канадцы Петер Бомон и Надия Башинска, однако золото и серебро у россиян.

Для Дэвида Нарижного и Елизаветы Шанаевой победа на этапе Гран-при в Челябинске стала уже второй в сезоне, так что фактор домашних стен для них — мелочь. Пара хорошо подготовилась к сезону и может побороться за самые высокие награды.

Подтягиваются к их результатам Диана Дэвис и Глеб Смолкин, работа в команде Шпильбанда в США дает о себе знать.

Тамара Жукова и Даниил Карпов остались в Челябинске без медалей, однако они только начинают путь на международных стартах.

Юноши

Этап в Челябинске среди юношей остался за Петром Гуменником. Выигрывать домашний Гран-при мог и Артур Даниелян, однако мелкие ошибки и более сильный контент у Гуменника не позволили ему опередить коллегу по сборной.

Гуменник отчаянно штурмует четверные, однако стабильно делает ошибки. Участие во взрослых стартах должно помочь обрести уверенность и отточить программы — чистоты исполнения россиянину не хватает очень сильно.

Илья Яблоков пока только начинает открывать для себя международные юниорские старты, третье место — хорошее подспорье для дальнейшего прогресса.

Девушки

Берегись, Алиса Лю! На ледовую тропу выходят российские юниорки, одна другой краше. Три россиянки ровно шли после первого соревновательного дня и не подпустили никого к пьедесталу во второй.

Но если в короткой программе разрыв между Камилой Валиевой и Ксенией Синициной был минимальным, то в произвольной каскад с четверным тулупом сделал свое дело. Камила чисто исполнила бы и второй четверной тулуп, однако уже во время вращения пошла по неправильной оси и упала.

Синицына упала с каскада лутц-риттбергер, однако и так бы не догнала Валиеву. Основная борьба развернулась между ней и Викторией Васильевой за серебро этапа. Преимущество в короткой позволило Синицыной удержать второе место.

С опасной американкой Лю Камила Валиева встретится на одном льду только в декабре — в финале серии Гран-при среди юниоров. Тогда и можно будет говорить, кто сильнее и за кем будущее.

Спортивные пары

Полное доминирование россиян — и среди спортивных пар. На Гран-при в Челябинске первые четыре места заняли российские пары. Чемпионы всего Мишина и Галлямов ушли покорять взрослый лед, а свято место пусто не бывает. Этап в Челябинске выиграли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, в Лейк-Плесиде они стали вторыми.

Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, а также Полина Костюкович/Дмитрий Ялин в этом этапе участия не принимали, а ведь именно они являются сильнейшими российскими юниорами в этом виде.

У России точно есть кому сражаться на юниорском льду — в этом нет сомнений. Приятнее, конечно, побеждать, когда с тобой соревнуются лучшие из лучших, но для этого надо дожить до финала серии Гран-при. А пока юниорская братия переезжает в Гданьск — пятый этап серии состоится именно там.