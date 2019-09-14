Петербургский боксер Илья Попов с победы стартовал на чемпионате мира по боксу. Турнир в эти дни проходит в Екатеринбурге.

В весовой категории до 63 килограммов Илья Попов одержал победу над вице-чемпином Молдавии Александром Параскивом и вышел в 1/8 финала чемпионата мира.

Сейчас боксеру Илье Попову всего 19 лет, он является самым молодым членом сборной России по боксу на этих соревнованиях. Ранее Попов выигрывал Юношеские Олимпийские игры в 2018 году.

Следующий бой россиянину предстоит во вторник, 17 сентября. Соперником Попова станет австралийский боксер, чемпион своей страны в категории до 63 кг Гарри Гарсайд. Попов и Гарсайд уже встречались на ринге в этом году: весной они провели бой в рамках международного турнира Gee Bee International в Финляндии, победа осталась за российский спортсменом.