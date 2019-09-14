Российская фигуристка Софья Самодурова представила произвольную программу на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования проходят в итальянском городе Бергамо.

Спортсменка каталась под песню Roxanne из мюзикла «Мулен Руж».

За выступление в произвольной программе Софья Самодурова получила 125,83 балла. В общей сумме за короткую и произвольную программу у Софьи Самодуровой 179,65 балла.

Отметим, короткую программу россиянка откатала с падением — Самодурова не смогла приземлить тройной флип, из-за чего получила низкие оценки в первом дне соревнований.

В третьей разминке с произвольными программами выступят россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Щербакова после короткой программы располагалась на третьей строчке, ее выход на лед ожидается около 20:05 по московскому времени. Туктамышева, лидер после короткой программы, выступит около 20:20 по московскому времени.