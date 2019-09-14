Российская фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях женщин на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования прошли в Бергамо, Италия.

Щербакова чисто исполнила произвольную программу, став первой девушкой, исполнившей чистый четверной лутц на взрослом уровне. За программу спортсменка получила 150,47 балла, в сумме за два выступления набрав 218,20 балла. Эта победа стала для Щербаковой первой на взрослом уровне.

Второй стала Елизавета Туктамышева, она включила в программу два тройных акселя, однако допустила ошибку на одном из них. Итоговый результат Туктамышевой — 214,38 балла.

Третье место в соревнованиях заняла кореянка Ю Янг, у нее 200,89 балла.

Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова чисто откатала произвольную программу после падения в короткой и заняла итоговое шестое место с результатом 179,65 балла.