Российский нападающий Александр Кокорин может в ближайшее время стать игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Согласно информации СМИ, сейчас прорабатывается вариант с полугодовым контрактом Кокорина в «Сочи», пребывание в клубе поможет ему набрать форму для дальнейшей игры за «Зенит». Также возможно такое развитие событий, что Кокорин станет игроком «сине-бело-голубых» уже зимой.

На данный момент Александр Кокорин является свободным агентом, срок его соглашения с «Зенитом» истек в июне 2019 года.

Ожидается, что из исправительной колонии Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев освободятся 17 сентября. 6 сентября суд принял решение об освобождении троих фигурантов дела по УДО, приговор вступит в силу спустя 10 дней после оглашения.