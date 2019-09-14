Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением по поводу поражения «Спартака» от «Урала» в девятом туре РПЛ, а также прокомментировал слухи о своем увольнении.

Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com. Кононов заявил, что выпустил на фланг Рассказова, поскольку тот активен в атаке. «В перерыве мы говорили о том, чтобы мы были более агрессивны, проводили атаки более точно. Понимали, что «Урал» будет пытаться сравнять счёт, нужно было строго сыграть в обороне, но не удалось», — сказал Кононов.

Тренер отметил, что после каждого поражения «Спартака» болельщики призывают его уволить. «Я могу ответить только победами», — заключил Кононов.

Напомним, сегодня, 14 сентября, «Спартак» уступил «Уралу» дома на «Открытие-Арене» со счетом 1:2. Команда Олега Кононова занимает 6-е место в чемпионате, имея 14 очков.