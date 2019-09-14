Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с произвольной программой на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования проходят в итальянском городе Бергамо.

Спортсменка чисто исполнила все элементы в программе, первым прыжком у фигуристки был четверной лутц, который Щербакова приземлила без проблем.

Спортсменка снова выполнила фокус с переодеванием в середине номера: синее платье она сменила на красное одним движением руки во время выполнения вращения.

За исполнение произвольной программы Анна Щербакова получила 150,47 балла, в сумме за два выступления — 218,20. Это помогло ей опередить корейскую спортсменку Ю Янг.

Напомним, по итогам короткой программы Анна Щербакова шла третьей, возглавляла турнирную таблицу Елизавета Туктамышева. Она выйдет на лед в 20:24 по московскому времени и закроет выступления в произвольной программе у женщин.