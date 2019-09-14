Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила произвольную программу на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования проходят в итальянском городе Бергамо.

В начале программы Туктамышева недокрутила тройной аксель в каскаде, однако следующий тройной аксель выполнила без помарок. Остальные элементы программы Туктамышева исполнила чисто.

Отметим, что костюм Туктамышевой для произвольной программы вышел очень необычным — черные леггинсы, майка и белая рубашка. Некоторые поклонники пошутили в социальных сетях, что спортсменка вышла в тренировочном костюме.

За исполнение произвольной программы Туктамышева получила 140,72 балла, общий результат зза два соревновательных дня — 214,38 балла, это второе место в таблице после Анны Щербаковой.

После короткой программы Елизавета Туктамышева шла в лидерах: она откаталась чисто, исполнив тройной аксель, и набрала 73,66 балла.