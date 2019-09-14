Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении. Со счетом 3:0 по партиям подопечные Туомаса Саммельвуо победили команду Северной Македонии.

Игра прошла на площадке «Арена Стожице» в Любляне.

Первая партия завершилась со счетом 25:15, вторая — со счетом 25:16. В третьей партии Северная Македонии оказала значительное сопротивление в концовке, однако россияне дожали соперника и победили со счетом 30:28.

Эта победа стала для российских волейболистов третьей кряду на турнире: на старте европейского первенства Россия обыграла Турцию со счетом 3:1, затем с таким же результатом завершился матч России и Белоруссии.

Следующий матч на чемпионате Европы российская команда проведет против сборной Финляндии. Встреча пройдет в понедельник, 16 сентября, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.