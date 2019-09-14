Футбольный клуб «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву» в девятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Автором победного гола во встрече стал польский полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. Счет в матче было открыт на 20-й минуте, голевой передачей в атаке отметился нападающий Федор Смолов.

Отметим, в начале матча повреждение получил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, вместо него на поле вышел Антонио Эдер на 13-й минуте.

На данный момент «Локомотив» занимает в таблице четвертое место, имея в активе 17 очков после девяти туров. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей, имея шесть очков. В прошлом туре команда Александра Точилина одержала первую победу в Премьер-лиге, разгромив со счетом 3:0 «Рубин» в Казани.