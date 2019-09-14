Футбольный клуб «Норвич Сити» нанес первое поражение «Манчестер Сити» в Английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. Встреча в рамках пятого тура чемпионата Англии прошла в Норидже на «Кэрроу Роуд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

К 28-й минуте «Норвич» уже вел в счете 2:0: первый гол во встрече забил Кенни Маклин, а спустя 10 минут отличился Тодд Кантвелл. На заключительной минуте первого тайма аргентинец Серхио Агуэро размочил счет, забив с передачи Бернарду Силвы.

Во втором тайме Теэму Пукки сделал счет 3:1 на 50-й минуте встречи и такое отставание команде Хосепа Гвардиолы отыграть уже не удалось.

На 88-й минуте Родриго Эрнандес сделал счет 3:2, однако его гол все равно не спас «Ман Сити» от поражения.

Лидирует в таблице АПЛ «Ливерпуль», имея 15 очков, «Манчестер Сити» идет вторым, однако отставание от первого места составляет уже 5 пунктов.