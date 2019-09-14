Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал игру команды в матче с «Уралом» в девятом туре РПЛ.

Слова Быстрова приводит портал Sport24. «Некорректно говорить плохие вещи про Кононова, пока он является главным тренером, но ни игры, ни команды у «Спартака» нет», — отметил экс-футболист, добавив, что такой исход был ожидаемым, учитывая покупки красно-белых.

«Что увольнение Кононова может решить? Футболисты-то останутся, ну, может, добавятся эмоции, может, будут играть больше другие футболисты», — сказал Быстров, добавив, что нормальным было приобретение Шюррле, а остальные новички клуба не прошли бы и в состав «Урала».

Напомним, в девятом туре РПЛ «Спартак» дома уступил «Уралу» со счетом 1:2 и остался на шестой строчке турнирной таблицы.